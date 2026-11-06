Результаты матчей ВХЛ на 6 ноября 2026 года

Сегодня, 6 ноября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 ноября 2026 года:

«Динамо-Алтай» – «Химик» — 3:5;

«Металлург» Нк – «Звезда» — 6:3;

«Сокол» – «Динамо» СПб — 1:2 ОТ;

«Омские Крылья» – «Горняк-УГМК» — 2:1 Б;

«Зауралье» – «Челмет» — 3:5;

«Рубин» – «Магнитка» — 1:2;

ХК «Тамбов» – «Торос» — 4:5;

«Буран» – «Молот» — 5:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 36 очков в 21 матче. Второе место занимает «Норильск» с 33 очками после 23 встреч. Тройку замыкает АКМ (31 очко в 22 играх).