Сегодня, 6 ноября, прошли три матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 6 ноября 2026 года:

МХК «Молот» – «Омские Ястребы» — 2:4;

«Спутник» – Академия СКА — 1:2 ОТ;

«Красная Машина Атлант» – «Красная Машина Юниор» — 2:1 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 28 очками после 16 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 24 очка после 16 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.