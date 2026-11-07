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Ги Буше рассказал, когда за «Авангард» дебютирует Седрик Пакетт

Ги Буше рассказал, когда за «Авангард» дебютирует Седрик Пакетт
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос, когда за команду дебютирует нападающий Седрик Пакетт. Форвард пополнил состав омского клуба в минувшее межсезонье. Хоккеист пропустил концовку прошлого сезона из‑за травмы спины, а весной перенёс операцию.

«Седрик Пакетт сыграет в следующем матче в Минске. Если всё будет в порядке и у нас не будет новых травм, то мы столкнёмся с новой проблемой. Придётся решать, кто из здоровых игроков не будет проходить в состав. Это сложная задача, но появится внутренняя конкуренция, ребята будут бороться за место в составе. Приятно наблюдать, что у нас всё больше энергии, мы грамотно распределяем нагрузку между качественными хоккеистами, и нас всё сложнее обыграть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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