Ги Буше: для меня сейчас идёт предсезонка. «Авангард» только в начале пути

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что на данный момент команда находится только в начале своего пути.

«Для меня сейчас идёт предсезонка, мы только в начале пути, ребята нащупывают сыгранность. Я вижу, как ребята общаются друг с другом, как взаимодействуют друг с другом. И здесь много позитивных моментов. Из девяти предыдущих встреч мы только одну проиграли в основное время, и мы поднимаемся в таблице», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После 22 матчей «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. Следующую игру омская команда проведёт с минским «Динамо» на выезде 10 ноября.