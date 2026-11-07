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«Это пропаганда, серьёзное коверкание мозгов». Фетисов — о словах Гретцки про россиян

«Это пропаганда, серьёзное коверкание мозгов». Фетисов — о словах Гретцки про россиян
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал слова канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки, который поддержал премьер-министра Канады Марка Карни в отказе выдачи виз российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года.

«Ужасно то, что он сказал, ещё опираясь и на мнение народа Канады. Не знаю, что его сподвигло такое сказать. Это пропаганда, серьёзное коверкание мозгов. Мы мальчишками играли друг против друга на молодёжном чемпионате мира, откуда он по большому счёту начал свою карьеру.

Не давать визы, чтобы ребята не могли играть, — это полный зашквар, если честно. Их можно не любить, высказывать свою позицию, но запрещать молодым ребятам, у которых мечта сыграть на чемпионате мира… За это его точно нужно попросить прозвище Великий сдать в архив», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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