17-летний форвард ЦСКА Привалов: работоспособность Радулова завораживает

17-летний нападающий ЦСКА Назар Привалов назвал форварда «Локомотива» Александра Радулова хорошим примером для себя.

– Вы говорили, что в плане эмоций и наглости брали пример с Александра Радулова. Личная встреча с ним в матче с «Локомотивом» отложилась в памяти?

– Да, я хорошо его запомнил. Когда он отдал голевую передачу Сурину на пятак, то радовался так, будто забросил победную шайбу. Я смотрел на энергию Александра – он является для меня хорошим примером. Работоспособность Радулова завораживает. Хочется брать лучшее у заслуженных хоккеистов, такие есть в каждом клубе КХЛ, — приводит слова Привалова сайт МХЛ.