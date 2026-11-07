Председатель DIF Наторп заявил, что отказ Дании играть с Россией нельзя называть бойкотом

Председатель Олимпийского комитета и Спортивной конфедерации Дании (DIF) Ханс Наторп поддержал отказ национальной команды проводить матчи со сборной России. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение российских команд от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

– Если вы против бойкота, почему поддерживаете отказ Федерации хоккея Дании от матчей с Россией?

– Я считаю, что в данном случае неправильно использовать слово «бойкот». Федерация хоккея Дании участвует в чемпионате мира. Но по соображениям безопасности и из-за опасений, что их могут использовать в российской пропаганде, хоккеисты не хотят играть с Россией.

– Получается, они всё-таки бойкотируют матчи с Россией?

– Это вопрос терминологии, но они не отказываются от участия в чемпионате мира. Они принимают такое решение, понимая, что оно может иметь спортивные последствия, в том числе для самих игроков.

Дания здесь не одинока. Есть целый ряд стран. Это создаёт серьёзные проблемы для проведения соревнования. Спонсоры сомневаются, стоит ли им участвовать в этом чемпионате мира. Страна-хозяйка тоже ставит под сомнение проведение турнира. Само проведение чемпионата мира находит