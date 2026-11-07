Черкас: СКА будет лихорадить как минимум до Нового года

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал игру санкт-петербургского клуба после прихода Андрея Разина на пост главного тренера команды.

«Идёт работа Разина не безболезненно. В первую очередь идёт поиск оптимальных вариантов состава, подключаются молодые игроки из системы СКА. Конечно, не совсем удачно сейчас играют вратари, потому постоянно идёт их ротация. Даже вчерашняя игра с «Амуром» тому подтверждение.

Это будет идти волнообразно как минимум до Нового года, пока Разин не определится с вратарём, сочетаниями, звеньями и парами защитников и не подтянет функциональное состояние команды. Пока этого не будет, команду будет лихорадить», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками после 22 матчей. Следующую игру команда проведёт дома со «Спартаком» 9 ноября.