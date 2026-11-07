Инсайдер Паньотта: Тарасенко хочет остаться в Северной Америке и играть в НХЛ

Инсайдер Дэвид Паньотта поделился мыслями о будущем российского нападающего Владимира Тарасенко в Национальной хоккейной лиге.

«Всё, что мне говорили, указывает на то, что он хочет остаться в Северной Америке и играть в НХЛ», — приводит слова Паньотты NHL Rumour Report в социальной сети Х.

Напомним, ранее появилась информация, что 34-летний россиянин отклонил контрактное предложение «Флориды Пантерз» с кэпхитом в $ 850 тыс. Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также по информации инсайдера Пьера Лебрюна, форвард прекратил сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном.