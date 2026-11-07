Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить отстранение российских сборных от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«Сейчас в мире не лучшая ситуация, которая несправедлива по отношению к хоккеистам из стран, которых она затрагивает. Надеюсь, что всё плохое в мире закончится, чтобы игроки могли приезжать на международные турниры и участвовать в них, не сталкиваясь с негативными последствиями. Многие из лучших хоккеистов мира родом из России, поэтому хочется, чтобы лучшие игроки выступали за свои страны», — приводит слова Саттера Metaratings.

Решение CAS позволяет России принять участие в чемпионате мира 2027 года в немецком Дюссельдорфе. Молодёжная сборная России также сможет выступить на МЧМ-2027 в Эдмонтоне в декабре 2026-го.