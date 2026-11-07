Молодёжная сборная Швейцарии отказалась от участия в матчах с Россией на МЧМ-2027

Молодёжная сборная Швейцарии официально отказалась принимать участие в матчах с командой России на молодёжном чемпионате мира 2027 года. Согласно регламенту, российская сборная заменит на турнире Норвегию. Таким образом, по обновлённому календарю Швейцария должна сыграть с Россией в воскресенье, 27 декабря 2026-го.

«В последние дни Швейцарская федерация хоккея на льду изучала события, связанные с потенциальным возвращением российских национальных команд к международным соревнованиям. Были тщательно рассмотрены и сопоставлены как спортивные, так и политические, и социальные аспекты, а также потенциальные последствия такого решения.

Как уже сообщалось, мы ожидали дальнейших действий от Международной федерации хоккея. Теперь, когда ИИХФ предприняла первые шаги по реализации решения CAS, ситуация была пересмотрена в свете текущих событий.

Исходя из этого, совет директоров Швейцарской хоккейной ассоциации принял решение о том, что ввиду продолжающегося конфликта на Украине и сложившейся ситуации, молодёжная сборная Швейцарии не будет играть с командой России на молодёжном чемпионате мира 2027 года.

Это решение никоим образом не равнозначно отказу от участия в турнире. Швейцария по-прежнему намерена участвовать в МЧМ-2027 в Эдмонтоне. Решение касается исключительно матчей с Россией»,