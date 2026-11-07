Результаты матчей КХЛ на 7 ноября 2026 года

Сегодня, 7 ноября, состоялись два матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 ноября 2026 года:

«Авангард» – «Сибирь» — 4:3 ОТ;

«Торпедо» – «Динамо» М — 4:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 35 очками после 23 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.