Результаты матчей ВХЛ на 7 ноября 2026 года

Сегодня, 7 ноября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 ноября 2026 года:

АКМ – ЦСК ВВС — 5:3;

ХК «Калуга» – «Нефтяник» — 3:4;

«Кристалл» – «Ижсталь» — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 36 очков в 21 матче. Второе место занимает АКМ с 33 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (33 очка в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.