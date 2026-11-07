Сегодня, 7 ноября, прошли шесть матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 7 ноября 2026 года:

«Тайфун» – МХК «Динамо» М — 1:3;

«Толпар» – «Авто» — 0:1;

«Мамонты Югры» – «АКМ-Юниор» — 4:1;

«Белые Медведи» – «Академия Михайлова» — 2:4;

«Локо» – МХК «Спартак» — 1:3;

«СКА-1946» – МХК «Динамо» СПб — 3:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 28 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 24 очка после 16 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.