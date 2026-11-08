Расписание матчей КХЛ на 8 ноября 2026 года

Сегодня, 8 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 8 ноября 2026 года (время московское):

10:00. «Амур» — «Барыс»;

14:00. «Трактор» — «Автомобилист»;

14:00. «Нефтехимик» — «Локомотив»;

17:00. ХК «Сочи» — «Динамо» Мн.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 35 очками после 23 игры. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.