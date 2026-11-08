Расписание матчей ВХЛ на 8 ноября 2026 года

Сегодня, 8 ноября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 ноября 2026 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк — «Динамо» СПб;

13:00. ХК «Тамбов» — «Молот»;

13:00. «Сокол» — СКА-ВМФ;

13:00. «Динамо-Алтай» — «Звезда»;

15:00. «Зауралье» — «Горняк-УГМК»;

15:00. «Югра» — «Магнитка»;

15:00. «Рубин» — «Челмет»;

17:00. «Дизель» — «Торос».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 36 очков в 21 матче. Второе место занимает АКМ с 33 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (33 очка в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.