Расписание матчей МХЛ на 8 ноября 2026 года

Сегодня, 8 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 ноября 2026 года (время московское):

10:00. «Тайфун» — МХК «Динамо» М;

11:00. «Мамонты Югры» — «АКМ-Юниор»;

13:00. «Локо» — МХК «Спартак»;

13:00. «Алмаз» — «Красная Армия»;

13:00. «Ирбис» — «Локо-76».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 28 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 24 очка после 16 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.