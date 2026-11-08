Сборная России заменит Норвегию на МЧМ-2027 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) разослала национальным федерациям календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2027 года, в котором сборная России заменит команду Норвегии.

В заявлении, опубликованном на сайте федерации хоккея Швейцарии, говорится, что Норвегия будет понижена в Первый дивизион. Норвежцы должны были сыграть в группе А с командами Канады, Швейцарии, Латвии и Финляндии.

Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред‑Дир. Ранее премьер‑министр Канады Марк Карни заявил, что страна откажет российским хоккеистам в выдаче виз для участия в международных соревнованиях на своей территории, в том числе в МЧМ.

Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил сборные России до соревнований под эгидой ИИХФ.