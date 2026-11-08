Результаты матчей НХЛ на 8 ноября 2026 года

В ночь на 8 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 ноября 2026 года:

«Вашингтон Кэпиталз» – «Флорида Пантерз» — 4:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Сент-Луис Блюз» — 3:1;

«Сиэтл Кракен» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс» — 2:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:5 ОТ;

«Оттава Сенаторз» – «Юта Маммот» — 4:2;

«Миннесота Уайлд» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 ОТ;

«Даллас Старз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 9:2;

«Колорадо Эвеланш» – «Детройт Ред Уингз» — 4:0;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:5;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

На данный момент т