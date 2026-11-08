«Барыс» поблагодарил КХЛ за содействие в корректировке календаря. Казахстанская команда провела девять матчей подряд на выезде во время проведения чемпионата мира по видам борьбы на домашней «Барыс Арене».

«Хоккейный клуб «Барыс» выражает благодарность руководству Континентальной хоккейной лиги за содействие в формировании календаря регулярного чемпионата. В связи с проведением чемпионата мира по видам борьбы на «Барыс Арене» клуб заблаговременно обратился в КХЛ с просьбой скорректировать расписание домашних матчей. Лига с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации, учла обстоятельства и оказала необходимое содействие, благодаря чему удалось согласовать календарь с учётом проведения международного спортивного мероприятия в Астане. ХК «Барыс» высоко ценит конструктивное взаимодействие с руководством КХЛ и благодарит лигу за поддержку», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее главный тренер «Барыса» Михаил Кравец иронично высказался о завершившейся девятиматчевой выездной серии команды.