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Ротенберг выразил готовность возглавить молодёжную или юниорскую сборную России по хоккею

Ротенберг выразил готовность возглавить молодёжную или юниорскую сборную России по хоккею
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской работе.

«Всегда нужно подходить к вопросу с точки зрения результата. Если это нужно для результата — конечно, я готов, если это нужно для команды — конечно, я готов. Дальше надо обсуждать детали», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

До июня 2025 года Ротенберг работал главным тренером петербургского СКА, откуда ушёл после сезона-2024/2025.

Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу ФХР по спору с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о допуске российских сборных к международным соревнованиям.

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