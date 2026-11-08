«Надо, чтобы сзади кто-то с кнутом стоял». Вайсфельд — об игре «Динамо» Минск при Брылине

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказался об игре минского «Динамо» под руководством Сергея Брылина и отметил, что специалисту порой не хватает жёсткости в общении с игроками.

— Когда Брылина назначили в «Динамо», я считал, что это очень хорошее решение. Но было единственное сомнение: хватит ли ему жёсткости. Он главным тренером до этого не работал, и мы не знали, какой он в этой роли. А Сергей Владимирович – человек очень интеллигентный, что в этой ситуации в хоккее, может быть, не самое лучшее.

Не могу сказать, что они играют спустя рукава. Но всё из себя не достают. Обычно видно, когда люди пластаются. Послушал высказывания Сергея Брылина. Он сказал, что физическая подготовка его не устраивает. Может, не достают из себя максимум, потому что не могут. Я говорю о том, что вижу со стороны. Реальных причин мы не знаем.

– Есть ли у минского «Динамо» потенциал для серьёзного выступления в плей-офф? Нынешний состав при гипотетическом усилении одним-двумя игроками позволяет рассчитывать на что-то большее, чем попадание в восьмёрку? Понятно, что туда ещё надо попасть.

– По уровню мастерства они-то способны. Но тут появились сомнения в их функциональной подготовке. Брылин сможет изменить ситуацию или нет? Он это понимает, но как это изменить? И мотивационная часть тоже важная. Человеческая натура такова, что порой надо, чтобы сзади кто-то с кнутом стоял, — цитирует Вайсфельда Times.by.