Вратарь Илья Самсонов впервые с 2019 года сыграл «на ноль» в АХЛ

Российский голкипер Илья Самсонов впервые с 2019 года сыграл «на ноль» в АХЛ. Вратарь «Сан-Хосе Барракуда» отразил все 23 броска в матче с «Бейкерсфилдом» (1:0) и был признан первой звездой встречи.

Для Самсонова это пятый шат-аут за карьеру в АХЛ и первый с 4 апреля 2019 года, когда он выступал за «Херши».

В нынешнем сезоне голкипер провёл три матча за «Барракуду», одержал две победы и пропустил шесть шайб после 72 бросков. Напомним, в сентябре Самсонов подписал однолетний двусторонний контракт с «Сан-Хосе».

Ранее, в сезоне-2024/2025, Самсонов провёл 29 встреч за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.