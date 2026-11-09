15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я был к этому лучше подготовлен». Василевский – о желании Кучерова покинуть «Тампу»

«Я был к этому лучше подготовлен». Василевский – о желании Кучерова покинуть «Тампу»
Комментарии

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о ситуации вокруг партнёра по команде соотечественника Никиты Кучерова, который заявил, что хочет покинуть клуб.

«Честно говоря, для всех нас это стало неожиданностью. Возможно, я был к этому немного лучше подготовлен, чем остальные, но всё равно это большой сюрприз для каждого из нас. До 1 июля ещё много времени. Так что нам остаётся только ждать и надеяться, что что-то изменится», — приводит слова Василевского The Athletic.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач.

Материалы по теме