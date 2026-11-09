«Я был к этому лучше подготовлен». Василевский – о желании Кучерова покинуть «Тампу»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о ситуации вокруг партнёра по команде соотечественника Никиты Кучерова, который заявил, что хочет покинуть клуб.

«Честно говоря, для всех нас это стало неожиданностью. Возможно, я был к этому немного лучше подготовлен, чем остальные, но всё равно это большой сюрприз для каждого из нас. До 1 июля ещё много времени. Так что нам остаётся только ждать и надеяться, что что-то изменится», — приводит слова Василевского The Athletic.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач.