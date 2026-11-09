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«Не хочу вмешиваться». Василевский – о ситуации Кучерова в «Тампе»

«Не хочу вмешиваться». Василевский – о ситуации Кучерова в «Тампе»
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский надеется, что клуб сможет уладить вопрос вокруг российского нападающего Никиты Кучерова, который ранее выразил желание покинуть команду.

«В наше время возможно всё. Я не знаком со всеми подробностями происходящего между двумя сторонами. Я понимаю обе стороны переговоров и не хочу слишком в это вмешиваться. Просто надеюсь, что в итоге им удастся найти решение, которое устроит всех», — приводит слова Василевского The Athletic.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач.

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