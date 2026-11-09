15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не знаю, заслуживаю ли я контракт на $ 25 млн». Василевский – о своём будущем в «Тампе»

«Не знаю, заслуживаю ли я контракт на $ 25 млн». Василевский – о своём будущем в «Тампе»
Комментарии

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о своём контракте в клубе.

«Честно говоря, не знаю, заслуживаю ли я контракт на $25 млн, поэтому думаю, что моя зарплата будет не такой высокой. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы мне предложили столько. Моя цель — остаться здесь. Если я завершу карьеру в этом городе, это станет моим вторым по значимости достижением после победы в Кубке Стэнли. Ведь сколько вратарей вообще провели всю карьеру в одной команде? Таких совсем немного. Безусловно, для меня это одна из главных целей — остаться в этом клубе», — приводит слова Василевского The Athletic.

Текущий контракт Василевского с «Тампой», рассчитанн до сезона-2027/2028.

Материалы по теме
Удивлены желанием Кучерова уйти? Ни одна легенда «Тампы» не оставалась в клубе до конца
Удивлены желанием Кучерова уйти? Ни одна легенда «Тампы» не оставалась в клубе до конца