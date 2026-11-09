«Не знаю, заслуживаю ли я контракт на $ 25 млн». Василевский – о своём будущем в «Тампе»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о своём контракте в клубе.

«Честно говоря, не знаю, заслуживаю ли я контракт на $25 млн, поэтому думаю, что моя зарплата будет не такой высокой. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы мне предложили столько. Моя цель — остаться здесь. Если я завершу карьеру в этом городе, это станет моим вторым по значимости достижением после победы в Кубке Стэнли. Ведь сколько вратарей вообще провели всю карьеру в одной команде? Таких совсем немного. Безусловно, для меня это одна из главных целей — остаться в этом клубе», — приводит слова Василевского The Athletic.

Текущий контракт Василевского с «Тампой», рассчитанн до сезона-2027/2028.