Результаты матчей НХЛ на 9 ноября 2026 года

В ночь на 9 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 9 ноября 2026 года:

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 4:1;

«Баффало Сэйбрз» — «Вегас Голден Найтс» — 1:4;

«Виннипег Джетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:4;

«Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:3 ОТ;

«Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 28 очками после 19 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков в 19 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.