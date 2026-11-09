Тренерский штаб «Адмирала» покинул Валерий Кулибаба

Команду «Адмирал» по семейным обстоятельствам покинул тренер Валерий Кулибаба, сообщает пресс-служба клуба.

Кулибаба входил в штаб главного тренера ХК «Адмирал» Олега Браташа с января 2026 года и отвечал за работу с защитниками команды.

Ранее Кулибаба работал с командами: «Металлург» (Лиепая, Латвия), сборной Латвии (U18), «Балтика» (Вильнюс, Литва), «Платина» (Кишинёв, Молдова), «Юрмала» (Юрмала, Латвия), «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил), «Земгале» (Елгава, Латвия) и ХК «Рига» (МХЛ). В сезоне-2021/2022 был ассистентом главного тренера, а позже – главным тренером рижского «Динамо» в КХЛ. В 2023 году входил в тренерский штаб челябинского «Трактора». Также возглавлял «Рязань-ВДВ» в ВХЛ.