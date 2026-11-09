Рейтинг тренеров КХЛ: Браташ — в тройке лучших, Гатиятулин с «Ак Барсом» падает всё ниже
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|2 (3)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|3 (13)
|Олег Браташ
|«Адмирал»
|4 (2)
|Митч Лав
|«Шанхайские Драконы»
|5 (5)
|Дмитрий Квартальнов
|«Локомотив»
|6 (4)
|Константин Шафранов
|«Метал