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Рейтинг тренеров КХЛ: Браташ — в тройке лучших, Гатиятулин с «Ак Барсом» падает всё ниже

Рейтинг тренеров КХЛ: Браташ — в тройке лучших, Гатиятулин с «Ак Барсом» падает всё ниже
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Алексей Исаков«Торпедо»
2 (3)Игорь НикитинЦСКА
3 (13)Олег Браташ«Адмирал»
4 (2)Митч Лав«Шанхайские Драконы»
5 (5)Дмитрий Квартальнов«Локомотив»
6 (4)Константин Шафранов«Метал