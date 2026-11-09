Расписание матчей НХЛ в ночь на 10 ноября 2026 года

В ночь на 10 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 10 ноября 2026 года (время — московское):

4:30. «Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

5:30. «Ванкувер Кэнакс» – «Филадельфия Флайерз»;

6:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Йорк Айлендерс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 28 очками после 19 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков в 19 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.