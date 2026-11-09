Источник: ФХР получила уведомление от ИИХФ об участии сборной России на МЧМ-2027

Федерация хоккея России получила от Международной федерации хоккея (ИИХФ) уведомление о включении сборной России в состав участников МЧМ-2027, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в ФХР.

Ранее стало известно, что ИИХФ разослала национальным федерациям новое расписание с учётом включения сборной России в состав участников турнира вместо сборной Норвегии.

«В Федерации хоккея России получили такое уведомление», – сообщил источник ТАСС.

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил сборные России до соревнований под эгидой ИИХФ. Турнир может стать первым для сборной России на международной арене после отстранения в 2022 году.