КХЛ определила лучших игроков девятой недели сезона-2026/2027

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов девятой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Бояркин («Адмирал»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 2 и процентом отражённых бросков 95,35%. В матче со СКА (4:0) Бояркин сыграл «на ноль» и стал шестым вратарём, забросившим шайбу в матчах КХЛ.

Лучшим защитником признан Рушан Рафиков («Локомотив»), набравший 6 (1+5) очков в четырёх матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Нэйтан Легаре («Трактор»), набравший 4 (3+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан Максим Загребин («Салават Юлаев»), набравший 3 (1+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».