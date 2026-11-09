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Венгерский хоккеист МХЛ получил российское гражданство

Венгерский хоккеист МХЛ получил российское гражданство
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Венгерский хоккеист Итай Голан из нижегородской «Чайки», выступающей в МХЛ, получил российский паспорт, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В торжественной обстановке губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил паспорт гражданина Российской Федерации 19-летнему венгерскому хоккеисту Итаю Голану, играющему в Молодежной хоккейной лиге за нижегородскую команду «Чайка», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Голан провёл 16 матчей во Всероссийской хоккейной лиге за клуб «Торпедо-Горький». «Чайка» — двукратный обладатель Кубка Харламова (сезон-2014/2015 и сезон-2022/2023), серебряный призёр МХЛ (сезон-2015/2016).

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