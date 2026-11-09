«Сборная станет чемпионом за счёт технических поражений». Кожевников — о России на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации с возможным участием молодёжной сборной России в МЧМ-2027. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не выдаст визы российским хоккеистам для участия в турнире, а многие европейские федерации хоккея заявили о бойкоте матчей со сборной России.

«Работают наши юристы. Решение есть — надо всем исполнять. Новость радостная, но пока с точностью говорить рано, потому что они опять могут что-то придумать. Давайте ещё немножко подождём. Эти люди — если они, конечно, люди — могут всё за один день поменять.

Надо для начала разобраться с визами и канадцами. Это самое главное. Будем ждать, что сделает фашистский режим Канады. Посмотрим, что эти фашисты придумают. У хоккеистов самих к россиянам вопросов нет, всё дело в их правительстве.

Федерации — это пустые говорящие головы, которые ничего не решают. Всё решает правительство, чистая политика. Из ребят никто против никогда не был, кроме Гашека, да и то он уже сдулся в последнее время. Если против нас не будут играть — отлично. Нам-то какая разница? Сборная России приедет и станет чемпионом за счёт технических поражений соперников. Такое будет первый раз в истории», — цитирует Кожевникова «Советский спорт».