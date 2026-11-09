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Леонид Тамбиев временно отстранён от должности главного тренера московского «Динамо»

Леонид Тамбиев временно отстранён от должности главного тренера московского «Динамо»
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Леонид Тамбиев временно отстранён от должности главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

«Приказом генерального директора клуба от 9 ноября 2026 года главный тренер команды КХЛ Тамбиев Леонид Григорьевич отстранён от выполнения должностных обязанностей. Исполнение обязанностей главного тренера команды «Динамо» Москва возложено на тренера по защитникам Ореховского Олега Олеговича», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее Тамбиев вступил в словесную перепалку с болельщиками команды после выездного матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Торпедо» (3:4). Московская команда с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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