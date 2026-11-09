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Чешские игроки НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о российских хоккеистках

Чешские игроки НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о российских хоккеистках
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Чешские игроки НХЛ выступили с критикой в адрес главы МИД Петра Мацинки за слова о российских хоккеистках. Ранее в эфире CNN Prima News он назвал хоккей мужским видом спорта, а российских спортсменок — «мужеподобными» и заявил, что юниорский чемпионат мира в Остраве обойдётся без них.

Данное заявление не осталось без внимания некоторых чешских хоккеистов, выступающих в НХЛ. Игроки эмоционально отреагировали на это на своих страницах в социальных сетях.

Нападающий «Калгари Флэймз» Адам Клапка написал: «Хватит уже этого идиота, пожалуйста».

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