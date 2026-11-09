Плющев — о Тамбиеве: ругань с болельщиками, да ещё с женщинами и детьми — это дурной тон

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал недавний конфликт Леонида Тамбиева с болельщиками московского «Динамо». Сегодня, 9 ноября, стало известно, что клуб временно отстранил специалиста от должности главного тренера.

– Понятно, что профессия тренера – сложнейшая, сопровождается перегрузками и стрессами. Иногда их можно сбросить на журналистов, игроков и судей, но ни в коем случае не на болельщиков! Это закон – и Тамбиев его нарушил. Ругань с болельщиками, да ещё с женщинами и детьми, ради которых хоккей и придуман, — это дурной тон. Да ещё с отягчающими обстоятельствами – с применением ненормативной лексики.

Вдвойне неправильно то, что тренер назвал болельщиков проплаченными. Причём в те дни, когда сам, судя по прессе, сражается за максимальные миллионы по неустойке. Демагогия! В общем, этот скандал показал, что Тамбиев не готов к «Динамо» ни профессионально, ни ментально. По сути, этим скандалом он подписал себе как тренеру приговор. Думаю, скоро он будет вынесен.

– Для вас такое развития событий в «Динамо» – сюрприз?

– Изначально было понятно, что этот периферийный тренер вряд ли способен проявить себя в таком большом клубе, как «Динамо». Даже успех на Кубке мэра Москвы не ввёл меня в заблуждение. Было видно, что команда была отпущена рано, и старт чемпионата это доказал.

Тут большие вопросы к тем, кто стал инициатором приглашения Тамбиева. И кто повесил на него такой контракт, который, судя по прессе, непросто разорвать. Вообще, «Динамо» ещё повезло, что сейчас кома