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Генменеджер Норвегии U20 высказался о лишении места на МЧМ-2027

Генменеджер Норвегии U20 высказался о лишении места на МЧМ-2027
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Генеральный менеджер молодёжной сборной Норвегии Томми Лунд выразил разочарование из-за того, что Россия займёт место норвежской команды на МЧМ-2027. Ранее стало известно, что ИИХФ разослала национальным федерациям новое расписание с учётом включения сборной России в состав участников турнира вместо Норвегии.

«Мы честно добились права выступить на чемпионате мира: выиграли турнир в первом дивизионе и должны были пойти на повышение. Если в итоге мы останемся в первом дивизионе, то о честной спортивной конкуренции не может быть и речи. Это заставляет меня отчасти разочароваться в своём виде спорта.

Разумеется, хоккеисты команды очень расстроились, но мы стараемся поддерживать настрой игроков и надеемся, что ещё остались здравомыслящие люди, которые понимают: мы должны поехать в Канаду. Держим кулаки.

Очень жаль ребят, которые честно заслужили право выступать на чемпионате мира в высшем дивизионе. Не знаю, задумывались ли те, кто принял это решение, о последствиях для молодых игроков», – сказал Томми Лунд в интервью Nitten.no.

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