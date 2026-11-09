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Коньков: «Авангард» прошёл турнирную «яму», больше подобных спадов не будет

Коньков: «Авангард» прошёл турнирную «яму», больше подобных спадов не будет
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал выступление «Авангарда» в текущем регулярном чемпионате Фонбет КХЛ. Команда Ги Буше набрала 26 очков в 22 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Авангард» поднимается. Очевидно, что омичи, обретя оптимальный состав после многочисленных травм и неудачного старта, уже прошли турнирную «яму». Думаю, что больше подобных спадов в регулярном сезоне у них уже не будет.

Да, конечно, были и крупные поражения от «Барыса» и «Автомобилиста», случившиеся как раз на этом отрезке. Но не нельзя забывать о том, что на тот момент в команде было ещё очень много травмированных. Сейчас же если «Авангард» и проигрывает, то в упорной борьбе и с разницей в одну шайбу, хотя поражения в овертаймах от «Сочи» и «Лады» можно считать необязательными», – приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Следующий матч «Авангард» проведёт 10 ноября с минским «Динамо». В прошлом сезоне омский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счётом 3-4 в серии.

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