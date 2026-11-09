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Хеллебайк — о пропуске матча с «Виннипегом»: твёрдо стоял на том, что хочу сыграть

Хеллебайк — о пропуске матча с «Виннипегом»: твёрдо стоял на том, что хочу сыграть
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Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Коннор Хеллебайк высказался о том, что он пропустит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Виннипег Джетс». Это решение приняло руководство «Дэвилз». Напомним, «Джетс» ранее обменяли американского вратаря в «Нью-Джерси» после запроса игрока.

Команды сыграют в ночь на 11 ноября на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2026, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в осно