Хеллебайк — о пропуске матча с «Виннипегом»: твёрдо стоял на том, что хочу сыграть

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Коннор Хеллебайк высказался о том, что он пропустит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Виннипег Джетс». Это решение приняло руководство «Дэвилз». Напомним, «Джетс» ранее обменяли американского вратаря в «Нью-Джерси» после запроса игрока.

Команды сыграют в ночь на 11 ноября на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.