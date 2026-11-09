«Лада» подписала контракт с канадским форвардом Троем Джозефсом

Тольяттинская «Лада» подписала контракт с канадским нападающим Троем Джозефсом до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Джозефс выступал за «Сочи» и «Шанхайских Драконов», на его счету две результативные передачи в 10 матчах за южный клуб и 20 (8+12) очков в 42 встречах за китайскую команду. Всего 32-летний форвард провёл в КХЛ 166 игр, в которых забил 38 голов и сделал 38 ассистов.

Джозефс дебютировал в КХЛ в составе «Лады» в сезоне-2023/2024 и набрал 29 (20+9) очков в 58 матчах. Все 20 шайб он забросил в регулярном чемпионате, установив клубный рекорд, который в минувшем сезоне превзошёл Райли Савчук (23 гола).