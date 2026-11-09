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Судья CAS столкнулся с обвинениями в возможной предвзятости из-за визита в Москву

Судья CAS столкнулся с обвинениями в возможной предвзятости из-за визита в Москву
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Председатель арбитражной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS) Джулио Палермо столкнулся с обвинениями в возможной предвзятости после решения по делу о допуске российских сборных к международным хоккейным турнирам. Об этом пишет iSport.cz.

Известно, что 22 сентября Палермо выступил на юридической конференции в Москве. Позднее, 9 октября, его назначили председателем коллегии, которая рассматривала спор между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея.

30 октября CAS вынес решение отменить отстранение российских национальных команд от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

После этого поездка Палермо в Москву вызвала вопросы относительно возможного конфликта интересов. Однако в CAS заявили, что его визит не связан с последующим разбирательством, а доказательств предвзятости судьи нет. Сам Палермо отверг обвинения и намерен защищать свою репутацию юридическими средствами.

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