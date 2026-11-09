В Канаде заявили, что россияне не смогут выступать за свои сборные на территории страны

В канцелярии премьер-министра Канады Марка Карни вновь сообщили, что российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях за свои сборные на территории страны. Ранее Карни заявил, что Канада не позволит молодёжной команде России принять участие на МЧМ-2027.

«Как отметил премьер-министр, спортсмены из России и Беларуси не смогут выступать за свои страны в Канаде до тех пор, пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. – Прим. «Чемпионата»). Позиция остаётся неизменной», – приводит сообщение представителя канцелярии премьер-министра страны Одри Шампань The Province.

Ранее ИИХФ разослала национальным федерациям новое расписание с учётом включения сборной России в состав участников турнира вместо Норвегии.