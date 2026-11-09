Отец Александра Романова высказался о травме ведущего защитника «Айлендерс»

Станислав Романов, известный агент и отец защитника клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, рассказал о состоянии здоровья своего сына после травмы.

«С Сашей всё хорошо. Он продолжает восстанавливаться. Мы каждый день на связи. Начался активный процесс реабилитации», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Александр выбыл на шесть-восемь месяцев из-за разорванной передней крестообразной связки правого колена. Защитник получил травму в третьем периоде матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) после неудачного столкновения с Микой Зибанеджадом. В текущем сезоне защитник провёл три игры без набранных очков.

Отметим, что Александр Романов только восстановился после продолжительного лечения плеча. Он пропускал официальные игры с 19 ноября 2025 года из-за травмы правого плеча, потребовавшей хирургического вмешательства.