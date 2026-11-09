«Жена на меня накричала». Глава МИД Чехии извинился за слова о хоккеистках

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка извинился за свои слова о хоккеистках. Ранее политик в контексте предстоящего в Чехии женского юниорского чемпионата мира назвал хоккей мужским видом спорта, а российских спортсменок — «мужеподобными девушками».

«Хотя я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, не думаю, что сейчас это имеет значение. Я понимаю, как последующая интерпретация моих слов повлияла на весь женский хоккей в Чехии, а также на весь спортивный мир. Я должен сказать, что мне очень жаль, правда жаль.

На меня накричала дома моя жена, госпожа Мачинкова. Она сказала, что, когда наша дочь подрастёт и если захочет, она запишет её в хоккейную секцию, а я буду регулярно её туда водить.

Я связался с генеральным менеджером сборной перед тренировкой в Дании в рамках чемпионата мира по хоккею. Так что после того, как я забил гол в свои ворота, мы все будем надеяться, что все остальные голы будут забиты только в ворота наших соперников», — приводит слова Мацинки Hospodářské noviny.