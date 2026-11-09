«Можно добиться высоких результатов на ЧМ». Ротенберг — об итогах Кубка Будущего

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал итоги Кубка Будущего. Турнир проходил с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге. Первое место заняла молодёжная сборная России.

— Какие первые итоги Кубка Будущего?

— Ну, очень хорошо ребята сыграли, все проявили себя с наилучшей стороны. Очень благодарны клубам. Был и Жаровский, был и Привалов, звёзды нашей молодёжки. Все сыграли здорово, и очень интересно было посмотреть, как в хоккей играет сборная России.

В очень интересный хоккей играли, вы видели, зажимали белорусов во втором периоде, практически они вообще из зоны не вышли, но [наши] не реализовали какие-то свои 100-процентные моменты.

Так в целом хочу сказать, что всё прошло на самом высоком уровне. Президентский Кубок в Минске прошёл на высоком уровне, [наша сборная] U16 выиграла. Здесь [команда] U18 хорошо сыграла, завоевали второе место. Ну и наша сборная U20 со всеми звёздами — очень сильная команда, которая имеет огромный потенциал, очень талантливое поколение. С ними можно добиться высоких результатов и на чемпионате мира, — сказал Ротенберг на шоу «Это хоккей, брат!» в VK.

Второе место на Кубке Будущего заняла юниорская сборная России, на третьей строчке оказалась молодёжная команда Беларуси. Последнее место заняла молодёжная сборная Казахстана. Отдельный турнир по хоккею 3х3 выиграла юниорская команда России.