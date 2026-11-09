«Самая главная битва выиграна». Ротенберг — о решении CAS

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что впереди предстоит ещё очень много работы после допуска российских сборных до международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«Конечно, сейчас важно двигаться шаг за шагом. Самая главная битва, это битва в CAS, выиграна. Но дальше предстоит ещё очень много работы, чтобы заявить наших ребят, всё организовать. Федерация хоккея России над этим работает ежедневно, как и всегда. Очень много, конечно, работы…

У нас талантливые ребята в целом, хорошие игроки, очень много работы проделали за эти четыре года. За эти четыре года мы как раз таки развивали нашу игровую систему. Была создана Академия «Красная Машина». Из «Красной Машины» несколько человек попали сейчас и в сборную России U20, U18, U16. Во всех сборных наших представлены игроки Академии «Красная Машина». Это вот эта внутренняя работа, которая была проделана. Также вот эта модель игры, которая отрабатывалась все эти четыре года.

Тренерский штаб проделал огромную работу, чтобы довести до совершенства тактические детали. Ребята с удовольствием приезжают в сборную. То есть это игра с шайбой, это много таких действий комбинационных, очень много голевых розыгрышей разных. Позиционная атака интересная, много вариантов позиционной атаки. Там вы… Ну, вчера вы всё, в принципе, сами всё видели», — сказал Ротенберг на шоу «Это хоккей, брат!» в VK.