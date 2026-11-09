Ротенберг: Привалов сказал, что планирует полететь и на МЧМ, и на ЮЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что 17-летний нападающий ЦСКА Назар Привалов намерен поехать на молодёжный чемпионат мира 2027 года и на ЮЧМ-2027.

«Конечно, мы обсуждаем и его карьеру, и дальнейшее развитие. И чемпионат мира обсуждаем. Он сказал, что он планирует полететь и на МЧМ, и на ЮЧМ. С Жаровским тоже постоянно на связи, он был у нас на Кубке Первого канала в прошлом году. Со всеми ребятами общаемся», — сказал Ротенберг на шоу «Это хоккей, брат!» в VK.

Первым международным турниром после допуска российских сборных станет молодёжный чемпионат мира 2027 года, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.