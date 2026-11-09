Защитник «Ак Барса» Терехов оценил победу над «Торпедо»

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

– Хороший матч, важная победа. Двигались, двигали шайбу, где-то нам сегодня везло больше, отсюда такой итоговый счёт.

– Какое эмоциональное состояние было у команды, если учитывать последнюю неудачную игру?

– Всё в порядке. Не считаем, что был супернеудачный матч, пропустили непонятные голы. Я бы не сказал, что сам матч был не очень.

– Важно было набрать два очка или качество игры тоже немаловажно?

– Здесь всё важно. Самое важное – это набрать очки, потому что мы совсем низко свалились. Хорошо, что сегодня выиграли.

– Расскажите о вашем голе.

– Побежал в атаку, Егор Соколов здорово нашёл меня, я бросил и попал.

– Насколько эмоциональный момент для вас, что забили сегодня вместе с братом?

– Думал об этом, наконец-то этот день настал. Для нашей семьи это хороший день – все мы счастливы. Сегодня первый день, когда мы забили вдвоём.

– Поддержали ли как-то Никиту Дыняка после его промаха?

– Не обращаем на это внимания, у всех бывают промахи. Вот я в игре с «Амуром» мог забить в пустые. Такое случается.

– «Ак Барс» поднялся на третье место с 10-го. Удивлены плотностью в таблице?

– В КХЛ всегда есть такая плотность – не удивлён. Главное – забирать матчи и набирать очки, — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.