15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Терехов оценил победу над «Торпедо»

Защитник «Ак Барса» Терехов оценил победу над «Торпедо»
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Терехов (Соколов) – 06:26 (5x5)     2:0 Яруллин (Бывальцев, Хмелевски) – 09:10 (5x4)     2:1 Гераськин (Красковский) – 11:50 (5x5)     3:1 Терехов (Денисенко, Марченко) – 19:06 (5x5)     4:1 Бывальцев (Хмелевски) – 32:29 (5x5)     5:1 Стась (Лямкин, Денисенко) – 51:26 (5x4)     5:2 Красковский (Сероух, Гераськин) – 57:51 (5x5)    

– Хороший матч, важная победа. Двигались, двигали шайбу, где-то нам сегодня везло больше, отсюда такой итоговый счёт.

– Какое эмоциональное состояние было у команды, если учитывать последнюю неудачную игру?
– Всё в порядке. Не считаем, что был супернеудачный матч, пропустили непонятные голы. Я бы не сказал, что сам матч был не очень.

– Важно было набрать два очка или качество игры тоже немаловажно?
– Здесь всё важно. Самое важное – это набрать очки, потому что мы совсем низко свалились. Хорошо, что сегодня выиграли.

– Расскажите о вашем голе.
– Побежал в атаку, Егор Соколов здорово нашёл меня, я бросил и попал.

– Насколько эмоциональный момент для вас, что забили сегодня вместе с братом?
– Думал об этом, наконец-то этот день настал. Для нашей семьи это хороший день – все мы счастливы. Сегодня первый день, когда мы забили вдвоём.

– Поддержали ли как-то Никиту Дыняка после его промаха?
– Не обращаем на это внимания, у всех бывают промахи. Вот я в игре с «Амуром» мог забить в пустые. Такое случается.

– «Ак Барс» поднялся на третье место с 10-го. Удивлены плотностью в таблице?
– В КХЛ всегда есть такая плотность – не удивлён. Главное – забирать матчи и набирать очки, — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android