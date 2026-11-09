Ротенберг — о МЧМ и ЮЧМ: будет сделано всё, чтобы поехали лучшие игроки и лучшие тренеры

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что на данном этапе идут обсуждения по поводу тренерских штабов молодёжной и юниорской сборных.

— Роман Борисович, кто возглавит молодёжную и юниорскую сборную? Кто войдёт в тренерский штаб? Уже есть какие-то намётки?

— Идут консультации, общение. Нам главное — сохранить преемственность того, что мы вот за четыре года провели большую работу с точки зрения игровой модели, и тут вот эти моменты обсуждаются, будет тренерский совет. Это всё будет обсуждаться, и есть, понятно, детали, разные там, у кого уже есть виза, у кого нет визы, но на самом деле по спортивному принципу было бы хорошо, конечно, по-честному принципу было бы, конечно, правильно, чтобы поехал тот тренер, который готовил команду, вёл команду, татуировал команду все эти годы. Это огромная работа проделана.

И здесь возникают уже эти детали, как я уже сказал, у кого какая виза, там, тип визы. Но здесь, конечно, хотелось бы, чтобы это были тренеры, которые долгие годы уже работают в системе федерации хоккея. Ну, на самом деле, многие тренеры, которые здесь работают и в КХЛ, и в МХЛ, многие тренеры здесь прошли школу Федерации хоккея России. Самые лучшие тренеры КХЛ работали в сборной России. То